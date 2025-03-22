Парламент Перу выразил вотум недоверия главе МВД из-за ситуации с преступностью

CentralAsia (CA) - Конгресс Перу выразил вотум недоверия министру внутренних дел Хуану Хосе Сантиваньесу на фоне ухудшения ситуации в области безопасности.

Как сообщается на странице законодательного органа в соцсети X, национальные представители одобрили вотум недоверия Сантиваньесу за его политическую ответственность и неспособность справиться с ростом преступности в стране. Решение будет направлено президенту республики.

Президент Перу Дина Болуарте подтвердила, что исполнительная власть подчинится решению парламента, однако пока не назвала нового министра внутренних дел.

«Я хочу поблагодарить нашего министра Сантиваньеса, и, конечно, мы назначим нового храброго гражданина, который будет бороться с организованной и обычной преступностью, а также наведет порядок в министерстве, которое оказалось под влиянием темных сил», — отметила она на заседании правительства, посвященном введению режима чрезвычайной ситуации в Лиме и Кальяо из-за участившихся нападений и убийств.

Режим чрезвычайной ситуации был введен 17 марта после убийства певца Пауля Флореса, который стал жертвой нападения 16 марта, когда он возвращался в столицу после выступления. Музыкант получил два пулевых ранения и скончался в больнице.