В Стамбуле произошло вооруженное нападение на консульство Ирака

CentralAsia (CA) - Вечером 21 марта в Стамбуле совершено вооруженное нападение на Генеральное консульство Ирака, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Турции.

Как передает газета Cumhuriyet, в результате нападения никто не пострадал. Полицейским было рекомендовано усилить меры безопасности и носить бронежилеты.

«Сегодня вечером, вооруженные мотоциклисты открыли огонь по Генеральному консульству Ирака в Стамбуле. В результате инцидента никто не пострадал. Ведется тщательное расследование, и проводится работа по установлению личностей нападавших. Ответственные будут привлечены к ответственности», - заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Турции.

Министерство также подчеркнуло, что поддерживает постоянный контакт с иракскими властями и приняло все необходимые меры безопасности для защиты дипломатических миссий Ирака в Турции.