Премьер Армении назвал возможные сроки голосования по принятию новой конституции

CentralAsia (CA) - Власти Армении планируют провести голосование по принятии новой конституции в 2027 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

«Мы планируем внести изменения в Конституцию в 2027 году. В нашей правящей партии обсуждают возможность провести конституционные процессы одновременно с парламентскими выборами 2026 года, чтобы сделать нашу политическую повестку более конкретной. Однако это исключительно внутренний процесс, который, безусловно, окажет влияние на региональную и глобальную ситуацию», - отметил Пашинян.

Ранее он заявлял, что одной из его политических целей является принятие новой конституции, которая будет «органически связана с гражданами Армении».

Азербайджан не раз поднимал вопрос о необходимости устранения препятствий для подписания мирного соглашения, включая территориальные претензии, закрепленные в Конституции Армении, и позицию Еревана по Минской группе ОБСЕ.

В сентябре 2024 года Пашинян говорил о возможных изменениях в основном законодательном документе страны для заключения мирного договора с Азербайджаном. 19 февраля он подчеркнул важность проведения всенародного референдума для принятия новой Конституции Армении.