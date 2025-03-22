Премьер Армении назвал возможные сроки голосования по принятию новой конституции

- Азия и мир, политика
- 14:10, 22 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Власти Армении планируют провести голосование по принятии новой конституции в 2027 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.
«Мы планируем внести изменения в Конституцию в 2027 году. В нашей правящей партии обсуждают возможность провести конституционные процессы одновременно с парламентскими выборами 2026 года, чтобы сделать нашу политическую повестку более конкретной. Однако это исключительно внутренний процесс, который, безусловно, окажет влияние на региональную и глобальную ситуацию», - отметил Пашинян.
Ранее он заявлял, что одной из его политических целей является принятие новой конституции, которая будет «органически связана с гражданами Армении».
Азербайджан не раз поднимал вопрос о необходимости устранения препятствий для подписания мирного соглашения, включая территориальные претензии, закрепленные в Конституции Армении, и позицию Еревана по Минской группе ОБСЕ.
В сентябре 2024 года Пашинян говорил о возможных изменениях в основном законодательном документе страны для заключения мирного договора с Азербайджаном. 19 февраля он подчеркнул важность проведения всенародного референдума для принятия новой Конституции Армении.