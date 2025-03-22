Новый президент МОК выступила против отстранения стран от Олимпиад из-за конфликтов

Кирсти Ковентри

CentralAsia (CA) - Новый президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что она выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх.

Она отметила, что поддерживает необходимость тщательного подхода к решению вопроса отстранения стран в условиях конфликтов, заявив: «Да, я против отстранения стран из-за конфликтов. Но нужно внимательно изучить каждую ситуацию». Она также добавила, что намерена создать рабочую группу, которая выработает политику и рамки для принятия решений в таких случаях.

«У нас есть конфликты в Африке, это ужасно. К сожалению, это не прекратится», — подчеркнула она, отметив, что важным вопросом является поддержка спортсменов и обеспечение их безопасности во время Олимпийских игр. «Мы должны обеспечить возможность участия для всех атлетов и гарантировать их безопасность», - добавила Ковентри.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.