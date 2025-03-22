Оппозиционная партия Турции проведет чрезвычайный съез

CentralAsia (CA) - Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции проведет чрезвычайный съезд 6 апреля. Как сообщает телеканал Sözcü TV, об этом заявил председатель партии Озгюр Озель в прямом эфире.

«6 апреля представители НРП на внеочередном съезде выразят свою волю», - отметил он.

Озель добавил, что партия столкнулась с попытками сорвать предстоящие внутрипартийные выборы (праймериз), назначенные на 23 марта: «Мы увидели новую попытку назначить внешнего управляющего (куратора) в CHP, чтобы сорвать выборы, которые должны пройти в воскресенье. Однако, используя свои полномочия, я принял решение провести чрезвычайный съезд через 15 дней — 6 апреля. Это предотвратит установление внешнего контроля над партией».

Кроме того, Озель подтвердил, что сам примет участие в выборах председателя партии на внеочередном съезде: «Каждый желающий может выдвинуть свою кандидатуру. Это будет демократическое соревнование. Но я тоже иду на выборы».

Ранее в Турции был арестован мэр Стамбула, член НРП Экрем Имамоглу. Он обвиняется в связях с террористической группировкой РКК, фальсификации тендеров, мошенничестве, незаконном получении личных данных, коррупции и вымогательстве.

В Стамбуле до 23 марта введен запрет на проведение митингов, демонстраций, шествий и публичных заявлений в прессе.