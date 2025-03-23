Казахстанских чиновников водят в тюрьмы для профилактики коррупции

CentralAsia (KZ) - В Казахстане государственным служащим и работникам квазигосударственного сектора демонстрируют камеры заключенных, следственные кабинеты и прогулочные зоны осужденных, сообщает агентство Kazinform.
Как рассказал официальный представитель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, такую профилактику в формате «шоковой терапии» уже прошли 2 510 госслужащих.
В числе посетивших исправительные учреждения — руководители государственных органов, районные акимы и их заместители, а также главы управлений и отделов аппарата акиматов различных уровней.
«Наша цель — не устрашение госслужащих, а формирование четкого понимания последствий коррупции. Каждый сотрудник государственного сектора должен осознавать, что его ждет в случае нарушения закона», - подчеркнул представитель Антикора.