Казахстанских чиновников водят в тюрьмы для профилактики коррупции

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане государственным служащим и работникам квазигосударственного сектора демонстрируют камеры заключенных, следственные кабинеты и прогулочные зоны осужденных, сообщает агентство Kazinform.

Как рассказал официальный представитель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, такую профилактику в формате «шоковой терапии» уже прошли 2 510 госслужащих.

В числе посетивших исправительные учреждения — руководители государственных органов, районные акимы и их заместители, а также главы управлений и отделов аппарата акиматов различных уровней.

«Наша цель — не устрашение госслужащих, а формирование четкого понимания последствий коррупции. Каждый сотрудник государственного сектора должен осознавать, что его ждет в случае нарушения закона», - подчеркнул представитель Антикора.

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