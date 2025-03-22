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Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина

CentralAsia (KZ) -  Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда „Гусарской баллады“, великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он в своем телеграм-канале утром 22 марта.

Голубкина дебютировала в кино в 1962 году, исполнив роль Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Среди других известных работ актрисы — фильмы «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане» и «Трое в лодке, не считая собаки».

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