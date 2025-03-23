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В годовщину теракта у «Крокус Сити Холла» открыли мемориал

CentralAsia (CA) -  В подмосковном Красногорске у здания «Крокус Сити Холла» открыли мемориал в память о жертвах теракта, произошедшего 22 марта 2024 года.

Памятник из черного гранита с фигурами белых журавлей, ставших символом трагедии, разместили у здания концертного зала. В день годовщины к нему приносили цветы, зажигали свечи и лампады. Почтить память погибших пришли родные, друзья, очевидцы событий и неравнодушные люди.

Теракт в «Крокусе» произошел перед концертом группы «Пикник». Четверо вооруженных мужчин ворвались в зал, открыли огонь по зрителям и подожгли здание. Жертвами нападения стали 145 человек, в том числе шестеро детей. Более 550 человек получили ранения. Концертный зал полностью сгорел.

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