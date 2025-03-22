Скончался бизнесмен Александр Машкевич
CentralAsia (KZ) - Скончался бизнесмен Александр Машкевич. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Eurasian Resources Group.
По данным компании, он ушел из жизни 22 марта 2025 года после продолжительной болезни.
Александр Машкевич родился в 1954 году в Бишкеке. Он был одним из основателей и ключевых владельцев ERG наряду с бизнесменом Патохом Шодиевым, семьей Ибрагимовых и Министерством финансов Казахстана.
В состав ERG входят такие предприятия, как «Казхром», Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение и другие активы. В структуре АО «Евразийская финансовая компания» (ЕФК), включающей Евразийский банк и ряд других финансовых учреждений.
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