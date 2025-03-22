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В ходе протеста в Турции задержаны 343 человека

CentralAsia (CA) -  В ходе протеста в Турции задержаны 343 человека, сообщает министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети.

Они задержаны в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне.

«Тем, кто пытается нарушить общественный порядок, угрожает спокойствию и безопасности нашего народа, стремится к хаосу и провокациям, не будет дано ни малейшего шанса — этому не будет потворства.

Наши полицейские, гаранты мира и безопасности, продолжают выполнять свой долг днем и ночью», - написал он.

Ранее в Турции был арестован мэр Стамбула, член НРП Экрем Имамоглу. Он обвиняется в связях с террористической группировкой РКК, фальсификации тендеров, мошенничестве, незаконном получении личных данных, коррупции и вымогательстве. После этого в стране начались протесты.

В Стамбуле до 23 марта введен запрет на проведение митингов, демонстраций, шествий и публичных заявлений в прессе.

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