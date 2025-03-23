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Прокуратура попросила арестовать мэра Стамбула

CentralAsia (CA) -  Прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте мэра города Экрема Имамоглу по обвинениям в коррупции и связях с террористической организацией, сообщает Hürriyet.

По данным следствия, Имамоглу и 99 других подозреваемых проходят по делу о руководстве преступной организацией, участии в ней, взяточничестве, мошенничестве, незаконном получении персональных данных и манипуляциях при проведении тендеров.

В рамках отдельного расследования мэра Стамбула, а также главу района Шишли Ресула Эмраха Шахана, заместителя генерального секретаря мэрии Махира Полата и директора Института реформ Мехмета Али Чалышкана обвиняют в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией.

Имамоглу, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), был задержан 19 марта вместе с сотрудниками городской администрации. Прокуратура ведет два расследования.

Первое связано с обвинениями в поддержке РПК. По версии следствия, после выборов 2024 года Имамоглу якобы способствовал усилению ее влияния через альянс РНП с Демократической партией народов.

Второе касается коррупции. Прокуратура утверждает, что дочерние компании мэрии незаконно выигрывали тендеры, завышали цены и присваивали средства. Как сообщает Habertürk, часть проектов не была завершена, а деньги использовались в личных целях. Подозреваемым также вменяют вымогательство и взяточничество.

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