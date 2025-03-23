Мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по делу о коррупции

CentralAsia (CA) -

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный 19 марта, арестован по решению суда, сообщает телеканал A Haber. Он проходит по делу о коррупции и мошенничестве на сумму 560 млрд турецких лир, а также обвиняется в сотрудничестве с террористическими организациями.

Фигурантами расследования стали также сотрудники Стамбульского столичного муниципалитета. Всего под следствием находятся 99 человек, которым предъявлены обвинения в «руководстве преступной организацией», «участии в преступной организации», «вымогательстве», «взяточничестве», «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами», «незаконном получении персональных данных» и «манипуляциях при проведении тендеров».

После задержания Имамоглу в крупных городах Турции начались акции протеста в его поддержку. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы для разгона митингующих. Высший совет по радио и телевидению предупредил СМИ о возможном лишении лицензий за освещение протестов «вне рамок закона». В ночь на 23 марта задержаны 323 участника демонстраций.