Южная Корея объявила чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

CentralAsia (KZ) - Южная Корея объявила режим бедствия в южных регионах страны из-за лесных пожаров, сообщает Bloomberg.

Возгорания начались 21 марта в уезде Санчхон и ещё как минимум в трёх регионах. По данным Лесной службы Южной Кореи, в Санчхоне погибли четыре человека, шесть получили травмы. К вечеру 23 марта пожар был локализован на 25%.

Власти направили спецтехнику и сотни сотрудников для тушения огня, который уничтожил около 847 гектаров земли. Около 260 жителей Санчхона были эвакуированы.

В юго-восточном городе Ульсан и провинции Кёнсан эвакуировали около 620 человек, сообщили в Министерстве внутренних дел и безопасности.

Режим бедствия введён для ускорения мобилизации ресурсов. Санчхон получил статус зоны особого бедствия.

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