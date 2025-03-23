Папа римский Франциск впервые появился на публике после месяца в клинике

CentralAsia (KZ) - Сегодня, 23 марта, папа римский Франциск впервые за месяц лично поприветствовал верующих.

Понтифик в инвалидном кресле появился на балконе клиники Джемелли и поднял вверх большой палец в знак приветствия. В ответ сотни собравшихся у входа в больницу людей скандировали: «Да здравствует папа!»

Франциск находился в клинике с 14 февраля. Первоначально сообщалось о лечении бронхита, но позже врачи диагностировали двустороннее воспаление легких. Госпитализация продолжалась 38 дней — рекордный срок за время его понтификата, что вызвало дискуссии о возможном отречении папы от престола.

Ожидается, что после выписки Франциск проведет два месяца на восстановлении, как рекомендуют его врачи.

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