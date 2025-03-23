Арестованного мэра Стамбула временно отстранили от должности

CentralAsia (KZ) - Мэр Стамбула Экрем Имамоглу временно отстранён от должности после его ареста. Об этом сообщило министерство внутренних дел Турции в пресс-релизе, опубликованном 23 марта в X.

«Экрем Имамоглу арестован по обвинениям в незаконном получении персональных данных, получении взяток и нарушениях при проведении тендеров. В соответствии со статьёй 127 Конституции и статьёй 47 Закона о муниципалитетах он временно отстранён от исполнения обязанностей», - говорится в заявлении.

Также отстранены глава муниципалитета Бейликдюзю Мехмет Мурат Чалык и глава района Шишли Эмрах Шахан, арестованные в рамках того же дела.

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