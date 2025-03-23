Казахстанцев, находящихся в Турции, призвали избегать массовых мероприятий

- Азия и мир, политика
- 21:45, 23 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Казахстанцев, находящихся в Турции, призвали соблюдать меры безопасности, избегать массовых мероприятий и не участвовать в демонстрациях. Соответствующее предупреждение опубликовало дипломатическое ведомство Казахстана на фоне продолжающихся протестов.
Для связи с загранучреждениями Казахстана в Турции работают горячие линии:
- Посольство в Анкаре: +90 535 273 44 96
- Генконсульство в Стамбуле: +90 501 262 14 65
- Генконсульство в Анталье: +90 539 440 05 22
- Генконсульство в Измире: +90 553 099 87 89
Гражданам Казахстана рекомендуется следовать указаниям местных властей, проявлять бдительность, следить за официальными сообщениями и при необходимости обращаться за помощью в дипломатические представительства. Также советуют воздерживаться от распространения в социальных сетях информации о демонстрациях и личных комментариев по ситуации.
Протесты в Турции продолжаются после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого задержали 19 марта по обвинениям в коррупции и связях с террористическими организациями. Политик отверг все обвинения во время допросов.