Казахстанцев, находящихся в Турции, призвали избегать массовых мероприятий

CentralAsia (CA) - Казахстанцев, находящихся в Турции, призвали соблюдать меры безопасности, избегать массовых мероприятий и не участвовать в демонстрациях. Соответствующее предупреждение опубликовало дипломатическое ведомство Казахстана на фоне продолжающихся протестов.

Для связи с загранучреждениями Казахстана в Турции работают горячие линии:

- Посольство в Анкаре: +90 535 273 44 96

- Генконсульство в Стамбуле: +90 501 262 14 65

- Генконсульство в Анталье: +90 539 440 05 22

- Генконсульство в Измире: +90 553 099 87 89

Гражданам Казахстана рекомендуется следовать указаниям местных властей, проявлять бдительность, следить за официальными сообщениями и при необходимости обращаться за помощью в дипломатические представительства. Также советуют воздерживаться от распространения в социальных сетях информации о демонстрациях и личных комментариев по ситуации.

Протесты в Турции продолжаются после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого задержали 19 марта по обвинениям в коррупции и связях с террористическими организациями. Политик отверг все обвинения во время допросов.