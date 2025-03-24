Reporters Without Borders осуждает произвольную операцию полиции против независимого СМИ Noorog

CentralAsia (MNG) -

Организация «Репортеры без границ» (RSF) осуждает рейд полиции на редакцию независимого цифрового издания Noorog, ночной допрос сотрудников Noorog и конфискацию их профессионального оборудования. Эта произвольная операция была основана на ложном обвинении в том, что Noorog «подорвал национальное единство», и последовала за объявлением телеканала о предстоящем документальном фильме о недавних выборах в стране.

17 марта 2025 года монгольская полиция провела обыск в редакции независимого медиа Noorog в Улан-Баторе, столице Монголии. Полиция изъяла компьютеры, жесткие диски, а также личные телефоны сотрудников. Восемь сотрудников — почти вся команда — были допрошены с 22:00 до 6:00, после чего их отпустили.

Первоначально журналистов допрашивали под предлогом того, что они «подорвали национальное единство», что в соответствии с Уголовным кодексом Монголии карается лишением свободы на срок до двенадцати лет, однако должностные лица несколько раз меняли обвинения, варьируясь от «незаконной деятельности в сфере азартных игр в Интернете» до «распространения ложной информации» и «доведения до самоубийства других лиц». Обвинения в подрыве национального единства и распространении ложной информации в конечном итоге были сняты.

Журналисты Noorog говорят, что их допрашивали только об их профессиональной деятельности, включая контент, подготовленный изданием. Они подозревают, что дело связано с их недавним заявлением о том, что они выпустят документальный фильм о выборах в Монголии в июне. В документальном фильме журналисты следят за шестью гражданами во время парламентской избирательной кампании 2024 года в стране, разоблачая стратегии, используемые политическими партиями для влияния на избирателей.

«Этот обыск, проведенный под явно ложным предлогом, недопустим и является серьезным нападением на конфиденциальность источников и свободу прессы. Мы призываем власти Монголии отказаться от оскорбительного судебного разбирательства, возбужденного против команды Ноорога, а законодателей страны — усилить право на защиту конфиденциальности источников журналистов в рамках закона о свободе прессы, который в настоящее время обсуждается в парламенте», — заявил Седрик Альвиани, директор RSF Asia-Pacific.

Основанный в 2022 году, Noorog создал сильное присутствие в социальных сетях, выпуская видеорепортажи и расследовательский контент, часто критикующий правительство. В недавнем отчете издание оспорило заявления правительства о прогрессе в борьбе с коррупцией, предоставив данные в поддержку своих выводов.

Продолжающееся ухудшение ситуации со свободой прессы

Рейд на Noorog является частью тревожного ухудшения ситуации со свободой прессы в Монголии, которая с 2020 года опустилась на 36 позиций в мировом индексе свободы прессы RSF.

Этот репрессивный климат еще раз иллюстрируется судебным преследованием Баярмы Аюурзаны, главного редактора интернет-издания Tac.mn, которой грозит до восьми лет тюрьмы за расследование дела о хищении государственных средств, связанного с заместителем премьер-министра. На слушании, состоявшемся 21 марта, судьи отложили судебное разбирательство на неизвестную дату.

Судебное разбирательство против журналистки Өнөрцэцэг Наран также вызвало серьезные опасения относительно справедливости суда. Хотя 8 марта она была помилована президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, ее дело — от вынесения приговора на закрытом судебном процессе до условий ее освобождения — было окутано полной секретностью.

В ответ на эту тревожную тенденцию и запланированную правительством реформу закона о свободе прессы RSF представила рекомендации монгольским законодателям по усилению правовой защиты журналистов.

Монголия занимает 109-е место из 180 стран и территорий в мировом индексе свободы прессы RSF 2024. Ситуация со свободой прессы считается «сложной» из-за частых оскорбительных уголовных преследований журналистов под предлогом клеветы, а также высокой концентрации собственности на СМИ в руках экономической и политической элиты.

источник: MiddleAsianNews

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