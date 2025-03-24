Монголия провела конференцию по защите ледников и системам раннего оповещения

CentralAsia (MNG) - 21 марта 2025 года Национальное агентство метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии организовало научную конференцию на тему «Совместное решение проблем сохранения ледников и льда и создания систем раннего оповещения» в ознаменование Всемирного дня водных ресурсов и Всемирного дня метеорологии.

Тема этого года подчеркивает острую необходимость защиты быстро тающих ледников из-за изменения климата и совершенствования систем раннего оповещения об участившихся стихийных бедствиях.

Директор Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Баттулга Эрхэмбаяр подчеркнула быстрые темпы глобального изменения климата, отметив, что 2024 год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений, что привело к более частым катастрофам. Для повышения готовности Монголии к катастрофам Агентство планирует провести масштабную технологическую модернизацию, включая использование современных вычислительных систем в метеорологических операциях. Кроме того, в партнерстве с компанией «DDishTV» Агентство начнет напрямую доставлять ранние предупреждающие сообщения сельским общинам, улучшая доступность за пределами существующих платформ, таких как E-Mongolia и банковские приложения.

На конференции эксперты и ученые подчеркнули важность улучшения мониторинга и прогнозирования с помощью спутниковых и наземных наблюдений. Для укрепления возможностей прогнозирования стихийных бедствий Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды сотрудничает с проектом ADAPT Программы развития ООН с целью установки нового суперкомпьютера. Эта передовая система повысит точность и своевременность ранних предупреждений, обеспечивая лучшее пространственное разрешение и увеличивая доступность высококачественных метеорологических продуктов для экономического и социального использования.

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