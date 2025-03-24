Танцоры из Монголии, Китая и Кыргызстана примут участие в фестивале в России

CentralAsia (MNG) - IV Международный хореографический фестиваль-конкурс имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева состоится в Республике Бурятия 24-26 марта 2025 года. В нем примут участие более 250 человек, в том числе из Монголии и Кыргызстана, сообщил первый заместитель министра культуры Бурятии Владимир Кожевников.

«Мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем примут участие более 250 человек — артисты, балетмейстеры, хореографы из Монголии, Китая, Кыргызстана. Также приедут гости из Москвы, Курска, Красноярска, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Якутска, Читы», — рассказал Кожевников.

Фестиваль приурочен к 90-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Петра Абашеева - основоположника классического балета в Бурятии. В программу также включены мастер-классы, круглый стол, посвященный актуальным тенденциям хореографии. Кульминацией станет гала-концерт 26 марта в Бурятском театре оперы и балета.

«Зрители увидят выступления лучших студентов профессиональных учебных заведений, а также воспитанников детских школ искусств, хореографических студий со всей России и из-за рубежа», — отметил Кожевников.

Общий призовой фонд конкурса составляет 300 тыс. рублей. Каждому участнику фестиваля будет вручен диплом и ценный приз. В дни проведения мероприятия состоится первый тур набора в Бурятский хореографический колледж.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения