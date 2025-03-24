Будет реализована инициатива «Школа без социальных сетей»

CentralAsia (MNG) - Министерство образования Монголии инициировало исследование по регулированию участия детей в возрасте до 16 лет в социальных сетях. В рамках этих усилий платформа «MongolNet» будет внедрена в средних школах, устанавливая безопасную, контролируемую и структурированную систему группового чата для общения.

В течение длительного периода времени школы, учителя, ученики и родители использовали Facebook как основную платформу для общения. Учащимся часто приходится устанавливать Facebook Messenger или другие сторонние приложения социальных сетей для выполнения академических задач. Отсутствие национальной социальной платформы в Монголии привело к тому, что ученики проводят чрезмерное количество времени в Facebook.

В ответ на эту проблему глава Главного управления образования и Министерства образования Монголии Ням-Очир Төмөр-Очир встретился с представителями средних школ в столице, чтобы изучить возможность ограничения использования сторонних социальных сетей в школьной среде. Обсуждения также были сосредоточены на разработке национальной социальной сетевой платформы для удовлетворения потребностей в общении учителей, учеников и родителей.

После внедрения в средних школах эта платформа будет включать в себя проверенную систему аутентификации пользователей «KHUR» и «DAN», официальные страницы школ, групповые чаты для классов и доступ к проверенному цифровому контенту. Инициатива направлена на защиту цифрового благополучия учащихся, создание безопасной онлайн-среды, удобной для детей, и улучшение коммуникации внутри образовательного сообщества.

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