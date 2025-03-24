Состоялась политическая консультативная встреча между МИД Монголии и Италии

CentralAsia (MNG) - Четвертая политическая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики состоялись в Улан-Баторе 21 марта 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Консультативная встреча прошла под председательством государственного секретаря Министерства иностранных дел Мөнхтушига Лханаажава с монгольской стороны и заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Марии Триподи с итальянской стороны.

В ходе встречи стороны обменялись подробными мнениями о текущей политической, социальной и экономической ситуации, политике развития и целях, поставленных перед двумя странами. Они также обменялись мнениями о том, как содержательно и эффективно отметить 55-ю годовщину установления дипломатических отношений между Монголией и Итальянской Республикой, которая приходится на этот год.

Они также подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций и обсудили некоторые международные вопросы.

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