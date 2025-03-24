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В Эр-Рияде прошла встреча делегаций Украины и США
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США, сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров в соцсети X.

Он назвал встречу продуктивной. Стороны обсудили «ключевые моменты, включая энергетику», рассказал министр.

«Цель президента Зеленского — обеспечить справедливый и долгосрочный мир для наших страны, народа и, соответственно, для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы сделать эту цель реальностью», — подчеркнул Умеров.

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии пройдут переговоры между представителями США и России. Возглавляющий российскую делегацию сенатор Григорий Карасин сообщил, что она уже прибыла в Эр-Рияд.

По данным The New York Times и Reuters, на обеих встречах стороны сосредоточатся на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, на которое Москва и Киев согласились после телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом 18 и 19 марта. NYT также писала, что украинская сторона может дополнительно встретиться с американской после ее переговоров с Россией «в зависимости от прогресса».

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