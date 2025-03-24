Почти 15 млн участников праймериз в Турции выдвинули арестованного мэра Стамбула кандидатом в президенты

Экрем Имамоглу

CentralAsia (CA) - Парламентская оппозиционная Республиканская Народная партия (РНП) Турции провела праймериз для выдвижения кандидата на досрочные президентские выборы. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу получил 14,85 млн голосов, передает Sözcü.

Экрем Имамоглу был единственным кандидатом праймериз. РНП провела голосование в день, когда суд вынес решение об аресте мэра Стамбула.

«В голосовании приняли участие 1,67 млн человек из 1,75 млн членов нашей партии. Однако это внутренняя партийная цифра. Дополнительно мы решили поставить урны для голосования солидарности … Общее количество голосов, поданных в урны для голосования солидарности, составляет 13 миллионов 211 тысяч»,— сообщил председатель РНП Озгюр Озель.

19 марта Экрема Имамоглу задержали по обвинению в терроризме и коррупции. После этого в Турции начались массовые протесты. РНП заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышли более миллиона человек. Полиция для разгона протестующих применяет водометы и слезоточивый газ. Вечером 23 марта правоохранители открыли по толе стрельбу резиновыми пулями.

Праймериз — это процедура выдвижения кандидата на выборную должность от политической партии, по сути — предварительные выборы.