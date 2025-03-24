Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера

Хан Док Су

CentralAsia (CA) - Конституционный суд Южной Кореи не согласился с доводами Национального собрания и отклонил импичмент премьер-министра, и.о. президента Хан Док Су.

Как передает «Рёнхап», из восьми судей Конституционного суда Южной Кореи пять проголосовали за отклонение импичмента. Еще двое поддержали полное отклонение ходатайства парламента.

Администрация президента Южной Кореи заявила, что решение суда доказывает факт злоупотребления полномочий со стороны Национального собрания. Там добавили, что приветствуют восстановление Хан Док Су в должности премьера и и.о. президента.

3 декабря экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение на территории страны. Оно было отменено на следующий день. 14 декабря Юн Сок Ёлю объявили импичмент, через месяц его арестовали. В должность и.о. президента вступил премьер Хан Док Су, однако 27 декабря Национальное собрание объявило импичмент и ему. Причиной стал отказ правительства рассматривать законопроекты о расследовании в отношении Юн Сок Ёля.