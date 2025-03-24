Узбекистан направил Афганистану гуманитарную помощь

CentralAsia (UZ) - По поручению президента Шавката Мирзиёева Узбекистан направил очередную партию гуманитарной помощи в Афганистан, сообщила пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области.

В честь праздника Навруз и приближающегося Рамазон хайита в Балхскую провинцию было доставлено около 200 тонн продуктов питания.

Гуманитарный груз был передан на территории компании Astras в городе Хайратон. В церемонии участвовали специальный представитель президента по вопросам Афганистана Исматилла Иргашев, хоким Сурхандарьинской области Улугбек Касимов, представители министерств обороны, транспорта, строительства и ЖКХ, иностранных дел, а также губернатор Балха Мухаммад Юсуф Вафа и официальные лица двух стран.

В состав гуманитарной помощи вошли мука, пшеница, макаронные изделия, растительное масло, сахар, продукты быстрого приготовления, красная фасоль и маш.

Также в Мазари-Шарифе состоялась двусторонняя встреча, на которой обсуждались вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества. В частности, стороны обменялись мнениями о строительстве мавзолея Имама Бухари в Афганистане, осуществляемом при содействии Узбекистана.

Афганская сторона выразила благодарность президенту и народу Узбекистана за оказываемую помощь и направила поздравления по случаю приближающегося Рамазон хайита.

В рамках визита представители двух стран также ознакомились с новыми проектами, реализуемыми в регионе.

В конце декабря Узбекистан направил в Афганистан гуманитарную помощь с продуктами и медикаментами, а также «поезд здоровья». С 25 по 30 декабря узбекистанские врачи провели бесплатные медосмотры населения в афганской провинции Балх.