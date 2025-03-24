Генассамблея ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана

CentralAsia (TM) - Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана», сообщает туркменский МИД.

Документ был принят консенсусом в ходе 61-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках пункта повестки дня «Миростроительство и поддержание мира». Соавторами резолюции выступили 67 государств.

Представляя документ, постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева отметила, что нейтральный статус является фундаментом внешней политики страны и основой реализации миротворческой доктрины Туркменистана на международной арене.

Она отметила, что с момента принятия первой резолюции Генассамблеи ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана 12 декабря 1995 года страна демонстрирует эффективность этого статуса как инструмента превентивной дипломатии.

Атаева также отметила, что нейтралитет закреплен Конституционным законом Туркменистана и основан на историческом наследии и традициях туркменского народа.

По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН в 2017 году провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета. Также при ООН была создана Группа друзей нейтралитета, а текущий год отмечен проведением мероприятий в рамках Международного года мира и доверия.