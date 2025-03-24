На Землю 24-26 марта обрушится магнитная буря

CentralAsia (KZ) - На Землю 24-26 марта обрушится магнитная буря класса G1 (слабая буря), сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Геомагнитный шторм может быть ощутим в ночь на 26 марта. Вероятность магнитных бурь составляет 70-80%.

Согласно прогнозам магнитных бурь на месяц от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, это последние магнитные бури в марте. В апреле ожидается геомагнитные штормы 5 и 8-10 числа.

В период геомагнитных штормов рекомендуется воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

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