Самолет казахстанской компании Air Astana вынужденно сел в Баку

CentralAsia (KZ) - Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Гейдар Алиев в Баку, сообщает портал Media.az со ссылкой на пресс-службе воздушной гавани.

Airbus A321 выполнял рейс Тбилиси — Алматы. Капитан судна запросил посадку из-за резкого ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Кризисный центр аэропорта начал работу в режиме мобилизации, в 0:25 по местному времени (23:25 мск) самолет приземлился.

«Пассажиру незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в одну из городских больниц для дальнейшего обследования», — говорится в сообщении.

Остальных пассажиров разместили в отеле. Рейс в Алматы авиакомпания отложила.

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