В Эр-Рияде начались переговоры России и США

Отель The Ritz-Carlton, в котором проходят переговоры делегаций России и США

CentralAsia (CA) - Переговоры дипломатических делегаций России и США начались в Саудовской Аравии. Встреча проходит в столице королевства Эр-Рияде в отеле The Ritz-Carlton, сообщает ТАСС и Al Arabiya.

Встреча проходит в закрытом режиме. Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля, сообщает ТАСС.

Российскую делегацию в Эр-Рияде, как объявлял помощник президента России Юрий Ушаков, представляет глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В составе делегации США, как писала The Wall Street Journal, — директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

Ранее Юрий Ушаков сообщал, что переговоры будут посвящены возможному возобновлению так называемой черноморской инициативы, «касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что помимо возобновления зерновой сделки будут обсуждаться другие «нюансы» и «аспекты» прекращения военных действий.

Накануне в Саудовской Аравии также прошла встреча делегаций США и Украины. По ее итогам украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что «разговор был конструктивным и содержательным — обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере».

Предыдущие (и первые очные) переговоры российской и американской делегаций прошли в Эр-Рияде 18 февраля. После этого президент США Дональд Трамп созвонился вначале с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским, обсудив с обоими лидерами частичное прекращение огня и остановку ударов по энергетической инфраструктуре. Технические параметры этого прекращения огня стороны пока не выработали.