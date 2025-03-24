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Трампу не понравился его портрет в Капитолии в Колорадо

CentralAsia (CA) -  Президент Дональд Трамп попросил убрать его портрет, висящий в Капитолии в штате Колорадо. Политик назвал картину «искаженной» и пожаловался, что художница Сара Бордман нарисовала его таким намеренно.

Портрет Трампа повесили в 2019 году на третьем этаже здания рядом с изображениями его предшественников. Он отметил, что экс-президент Барак Обама на своем портрете того же авторства «выглядит прекрасно». Республиканец убежден, что художница, «вероятно, утратила талант с возрастом». По его словам, местные жители также недовольны тем, как выглядит Дональд Трамп на картине.

«Никому не нравятся фото или картины, на которых вы получились плохо, но та, что в Колорадо, в Капитолии, которую выставил губернатор вместе со всеми другими президентами, была намеренно искажена до уровня, которого даже я, возможно, никогда раньше не видел»,— прокомментировал он в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп во второй раз вступил в должность президента 21 января 2025 года. На прошлогодних выборах он обошел представительницу Демократической партии Камалу Харрис: Трамп набрал 312 голосов выборщиков, его соперница — 226 голосов.

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