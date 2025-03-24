Минздрав сектора Газа заявил о 50 тысячах погибших за почти 1,5 года войны, - CNN

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CentralAsia (CA) - В секторе Газа с октября 2024 года погибли более 50 тысяч человек, объявил 24 марта местный Минздрав, подконтрольный ХАМАС.

За прошедшие сутки, цитирует CNN палестинские источники, из-за израильских ударов по территории сектора Газа был убит 41 человек, общее число погибших выросло до 50 021 человека. Как отмечает CNN, палестинские источники не делают разницы между погибшими гражданскими и террористами ХАМАС.

Командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), к которому американский телеканал обратился за комментариями, заявило, что данные Минздрава, контролируемого ХАМАС, «изобилуют несоответствиями и ложными выводами». В частности, отметили в ЦАХАЛ, министерство склонно «регистрировать смерти, не связанные с конфликтом, например, естественную смерть». Израильская сторона, подчеркнуло командование, делает все возможное для минимизации ущерба для гражданского населения.

Операция ЦАХАЛ в секторе Газа началась после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Тогда жертвами террористов стали около 1200 израильтян, более 250 человек оказались в заложниках.

В начале 2025 года действовал двухмесячный режим прекращения огня, в ходе которого происходили обмены заложниками, но продлить его не удалось, и в ночь на 18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа.