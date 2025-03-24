Дождливая погода сохранится по Узбекистану до конца рабочей недели

CentralAsia (UZ) - После теплой и сухой погоды в Узбекистан приходит похолодание. Сегодня по большей части страны пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы и усиление ветра. Температура воздуха снизится, а в горных районах возможны снегопады и сход лавин.

Как сообщает Узгидромет, после продолжительного периода сухой и теплой погоды, когда дневная температура воздуха местами повышалась до 32 градусов тепла, 23 марта на западные районы республики начался вынос влажной и относительно прохладной воздушной массы. В Каракалпакстане, Хорезмской, Навоийской областях прошли дожди, местами сильные.

24 марта влажная воздушная масса распространилась на всю территорию Узбекистана. По республике пройдут дожди, местами сильные, возможно с грозами, нередко с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет в пределах 12-15 градусов тепла.

Неустойчивый характер погоды сохранится до конца рабочей недели. По территории республики местами сохранятся дожди, лишь 26-28 марта по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям дожди маловероятны.

Температурный фон в эти дни будет постепенно понижаться и составит ночью 4-6 градусов тепла, днем 8-13 градусов выше нуля.

По предгорным и горным районам пройдут осадки (дождь, возможен переход в снег), 24-25 марта местами сильные.

По предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

24-25 марта по горным районам республики лавиноопасно.

В Ташкенте 24 марта дождь. Ветер 3-8 метров в секунду, возможно усиление до 10-12 метров в секунду. Температура 15-17 градусов тепла.

25 марта также дождь. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем 12-14 градусов тепла.

26-27 марта временами дождь. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем понижение до 8-10 градусов выше нуля.