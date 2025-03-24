Президент Таджикистана впервые почти за пять лет подписал указ о помиловании осужденных

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о помиловании лиц, осужденных к лишению свободы. Под действие документа попали 897 человек, уточняет пресс-служба руководителя республики.

В указе подчеркивается, что помилование совершено в честь международного праздника Навруз, на основании принципа гуманизма, а также в соответствии со статьей 69 Конституции страны.

Как передает информационное агентство «Ховар», 21 марта из исправительных учреждений республики были освобождены 200 заключенных, в том числе 147 мужчин и 53 женщины. Отмечалось, что 27 из них являются несовершеннолетними.

На следующий день на волю вышли еще 697 осужденных, попавших под действие президентского указа о помиловании. Среди них 663 мужчины и 34 женщины. По данным СМИ, речь идет о заключенных, содержавшихся в колониях общего и строгого режима, учреждении для несовершеннолетних, женской колонии в Нуреке, а также в следственных изоляторах Душанбе, Худжанда и Бохтара.

Государственное информагентство подчеркивает, что благодаря всепрощающим действиям Рахмона с первых лет независимости до нынешнего указа помилование применили к 102671 человеку, из которых 58233 гражданина были освобождены от отбывания уголовного наказания.

Как пишет «Азия-Плюс», в последний раз президент Таджикистана принимал решение о помиловании осужденных 30 октября 2020 года сразу после победы на очередных выборах. Тогда к указу был прикреплен список из 378 лиц.

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