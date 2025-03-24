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Президент Грузии отозвал иск к закону об иноагентах
Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили

CentralAsia (CA) -  Президент Грузии Михаил Кавелашвили отозвал из Конституционного суда иск против закона об иностранных агентах, который подала бывший президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом сообщило агентство iPress.ge со ссылкой на пресс-службу президента.

«Закон призван максимально информировать общественность об источниках финансирования организаций, продвигающих интересы иностранных держав. Соответственно, президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение отозвать конституционный иск», — цитирует пресс-службу агентство iPress.ge.

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», хотя на него наложила вето президент республики. Тогда этот пост занимала Саломе Зурабишвили. В июле она подала в Конституционный суд иск с требованием отменить закон. Первые слушания прошли в конце августа.

Действие принятого закона распространяется на некоммерческие организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за рубежа. Они обязаны каждый год предоставлять в Минюст декларацию о доходах и расходах. В противном случае им грозят штрафы.

Принятый закон вызвал массовые протесты в Грузии, а оппозиция назвала его «российским».

Принятие документа сопровождалось массовыми акциями протеста. В начале февраля правящая в стране «Грузинская мечта» анонсировала изменение закона об иностранных агентах, чтобы приблизить его к американской версии документа.

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