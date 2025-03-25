Монголия открывает 3D-виртуальную школу, куда можно войти со своим аватаром

CentralAsia (MNG) - Министерство образования Монголии и Государственный университет Монголии совместно запустили разработку первой в Монголии 3D-виртуальной школы и представили ее первую версию. Эта виртуальная школа не только является примером цифровой трансформации, но и открывает новые возможности для эффективного использования технологий в образовании.

Уникальной особенностью виртуальных школ является то, что пользователи могут войти в виртуальную среду, созданную компьютером, используя свой собственный аватар, и учиться и взаимодействовать вместе, приобретая опыт, который невозможен в реальной жизни.

Посетив эту виртуальную школу, у вас будет много возможностей путешествовать по Солнечной системе, узнавать больше о планетах, совершать виртуальные экскурсии по историческим памятникам Монголии, глубже изучать «Сокровенное сказание монголов» в интересной форме, проводить естественнонаучные эксперименты в виртуальной среде, проверять свои знания и закреплять их инновационными способами.

Учащиеся столичных общеобразовательных школ № 2, 5 и 84 соревновались в виртуальном зале вопросов и ответов виртуальной школы, проверяя свои знания и сообразительность и становясь первыми пользователями виртуальной школы.

Загрузите программу «Виртуальная школа» с сайта guyuk.mn и установите ее на свой компьютер, а также знакомьтесь с новым поколением образовательных сред вместе со своими одноклассниками.

источник: MiddleAsianNews

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