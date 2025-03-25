Главный герой монгольского фильма «Водитель из безмолвного города» стал лучшим актером Азии

CentralAsia (MNG) - Художественный фильм режиссера Сэнгэдоржа Жанчивдоржа «Водитель безмолвного города» принимал участие в «Осакском фестивале азиатского кино», проходившем в Осаке, Япония, а Тувшинбаяр Амартувшин, сыгравший главную роль в фильме, получил награду как лучший азиатский актер /Best Actor Award/.

В этом году главный приз за лучший фильм на Таллиннском кинофестивале «Tallinn Black Nights Film Festival» (PÖFF) получила монгольская лента «Чимээгүй хотын жолооч» («Водитель из безмолвного города»). Кроме того, когда сайт «Asian movie pulse» опубликовал список 30 лучших азиатских фильмов 2024 года, «Silent City Driver» занял в нем 22-е место.

Обладатель Гран-при и наград за лучшую работу художника-постановщика на Таллиннском кинофестивале «Темные ночи» 2024 года, фильм «Водитель из безмолвного города» — это история об аутсайдерах, ищущих спасения в мрачном мире, лишенном любви. Широкоэкранные визуальные эффекты запечатлели тревожные сюрреалистические образы с духовным смыслом, великолепные виды равнин Монголии и ее ночные городские пейзажи, залитые ярким светом. В центре — призрачное выступление Тувшинбаяра Амартувшина, чье исполнение фигуры, похожей на Трэвиса Бикла, завораживает своей таинственностью и тлеющей тоской.

После 14 лет в жестокой тюрьме за ужасное преступление 32-летний Мягмар живет одинокой жизнью, если не считать плохих воспоминаний и бродячих собак, которых он кормит. Ночью он бродит по улицам Улан-Батора, наблюдая за аморальностью, а когда он наконец получает работу, днем ​​он водит катафалк. Так он снова начинает общаться с людьми, слепым гробовщиком, молодым буддийским монахом и Саруул (актриса Наранцэцэг Ганбаатар), дочерью гробовщика, которую он обнаруживает, тоже гуляет по ночам...

32-летний Мягмар, который совершил ошибку в молодом возрасте, ввязавшись в дело об убийстве, провел 14 лет в тюрьме, вышел на свободу и усыновляет бродячих собак. Он не был хорошо принят обществом, потому что отбывал срок в тюрьме, а его единственная мать умерла, пока он был в тюрьме, и он остался один. Хотя он обращался во многие организации, чтобы заработать себе на жизнь, работая, ему никто не доверял, и он не мог найти работу. У него не было друзей, за исключением его 20 бродячих собак. Он получил серьезную черепно-мозговую травму из-за жестокого избиения в тюрьме, и теперь заикается, когда говорит, у него также отказали почки, и ему приходится проходить гемодиализ каждую неделю, чтобы получить визу для проживания. Но однажды его нанимает на работу водителем катафалка похоронная организация. Его жизнь меняется...

источник: MiddleAsianNews

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