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Генеральный директор консульского департамента МИД Лун Чжоу встретился с послом Монголии в Китае Нямаа Энхболд

CentralAsia (MNG) -  

20 марта 2025 года генеральный директор Департамента консульских дел МИД Лун Чжоу встретился с послом Монголии в Китае Нямаа Энхболдом по его просьбе и провел обмен мнениями по вопросам содействия кадровым обменам и защиты законных прав и интересов граждан и предприятий.

Стороны договорились о дальнейшем углублении консульского сотрудничества, расширении содействия кадровым обменам и придании нового импульса развитию двусторонних отношений и практического сотрудничества в различных областях.

источник: MiddleAsianNews

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