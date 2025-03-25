Генеральный директор консульского департамента МИД Лун Чжоу встретился с послом Монголии в Китае Нямаа Энхболд
CentralAsia (MNG) -
20 марта 2025 года генеральный директор Департамента консульских дел МИД Лун Чжоу встретился с послом Монголии в Китае Нямаа Энхболдом по его просьбе и провел обмен мнениями по вопросам содействия кадровым обменам и защиты законных прав и интересов граждан и предприятий.
Стороны договорились о дальнейшем углублении консульского сотрудничества, расширении содействия кадровым обменам и придании нового импульса развитию двусторонних отношений и практического сотрудничества в различных областях.
источник: MiddleAsianNews
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