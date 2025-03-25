Монголия имеет хорошо обученную авиационную рабочую силу и надежную нормативную базу, — региональный специалист ИКАО

CentralAsia (MNG) - 21 марта 2025 года министр дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайхан Борхуу провел встречу с региональным специалистом по внедрению безопасности полетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Международной организации гражданской авиации (ИКАО) доктором Сусантой Де Сильвой и региональным специалистом ИКАО по технической помощи г-ном Раджу Шрестой.

На встрече министр дорог и транспорта Дэлгэрсайхан выразил благодарность представителям ИКАО за визит в Монголию в то время, когда страна готовится к запуску прямых рейсов в США. Министр подчеркнул важность расширения авиационного сектора и обеспечения безопасности полетов.

Региональный специалист ИКАО по внедрению безопасности полетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе д-р Сусанта Де Сильва заявил: «Международная организация гражданской авиации насчитывает 183 государства-члена и придерживается более 10 000 стандартов. По предварительным результатам, Монголия имеет хорошо обученную авиационную рабочую силу и надежную нормативную базу. Однако для дальнейшего повышения безопасности полетов необходимо улучшить правила, модернизировать оборудование, улучшить навигационные услуги и создать региональный резервный центр управления воздушным движением».

Представители ИКАО предоставили оценки и рекомендации Управлению гражданской авиации Монголии по таким вопросам, как внедрение Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, законов и правил гражданской авиации Монголии, механизмов надзора и регулирования авиационной безопасности, а также кадрового потенциала, квалификации и обучения персонала.

источник: MiddleAsianNews

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