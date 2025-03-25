Лидеры коренных народов завершили кругосветное путешествие молитвой за природу

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CentralAsia (MNG) -

Лидеры 22 коренных народов с пяти континентов провели в воскресенье молитвы за природу в Чили в конце 46-дневного паломничества вокруг света. Представительница Монголии выступила против добычи урана в своей стране.

«Мудрецы коренных народов» провели родовую церемонию народа анасази, который жил в каньоне Чако до появления европейцев на территории будущего американского штата Нью-Мексико.

Это был ритуал, который впервые объединил людей со всей планеты — они отправились в путешествие, которое началось в Италии, прошло через Индию, Австралию и Зимбабве и завершилось в Чили.

Во время церемонии закрытия представители таких народов, как халха из Монголии, ноке кои из Бразилии и калавайя из Боливии, пели, танцевали и молились под ритм барабанов вокруг алтаря, где они зажгли священный огонь.

«Перья символизируют континенты, и сегодня впервые у нас есть пять континентов», — сказал Эриберто Вильясеньор, директор Raices de la Tierra, неправительственной организации, занимающейся сохранением культур коренных народов.

В конце мероприятия лидеры обнялись и поделились посланием, призывая к большей заботе об окружающей среде.

«Мы часть природы. Мы неотделимы от нее. Мы находимся в критическом моменте, когда произошло так много разрушений, во многом по вине человека», — сказал агентству AFP 49-летний Рутендо Нгара, представитель южноафриканской группы Oba Umbuntu.

Лидеры также поделились своей обеспокоенностью тем, что происходит в их собственных родных регионах.

«К сожалению, они пытаются добывать уран в Монголии. Это важный элемент, который должен оставаться под землей», — сказала Цэги Батмөнх.

В январе 2025 года французская ядерная группа Orano подписала соглашение с Монголией о разработке крупного месторождения урана на юго-западе страны.

Лидер бразильского народа Ноке Кои Яма Номанава призвал положить конец «уничтожению Земли» — особенно в бассейне Амазонки.

Согласно исследованию 2024 года, опубликованному в журнале Nature, ученые подсчитали, что к 2050 году от 10 до 47 процентов региона Амазонки будут подвержены потере лесов, что может привести к широкомасштабным изменениям экосистемы.

«Земля кричит очень громко, но никто не слушает. Джунгли кричат; люди не уважают их. Давайте защитим жизнь, спасем жизнь здесь, на планете», — сказал 37-летний лидер коренных народов Бразилии.

источник: MiddleAsianNews

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