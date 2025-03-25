В Монголии находится вторая по величине популяция снежного барса в мире

CentralAsia (MNG) - В Монголии сейчас вторая по величине популяция снежных барсов, которая оценивается примерно в одну тысячу особей.

Снежные барсы (Panthera uncia) в Монголии населяют обширную территорию площадью около 328 000 квадратных километров в горах Монгольского Алтая, Гоби-Алтая, Хангая и Саянских горных хребтах. Более 20 процентов мировой популяции снежных барсов обитает в Монголии. Местные жители называют снежного барса «Ундур уулиин эзен» [властелин высоких гор]. Эти неуловимые большие кошки процветают в суровых, скалистых горных местообитаниях. Длина их тела составляет 103–130 см, вес — 23–41 кг, а высота прыжка — до 14 метров. Продолжительность жизни снежного барса составляет от 10 до 13 лет. Самцов называют «гэнд», самок — «гинс», а детенышей — «гуем». Их рацион состоит из архаров, козерогов, сурков, зайцев и грызунов. Примечательно, что уникальный рисунок розетки каждого снежного барса так же уникален, как отпечатки пальцев у человека.

Снежный барс остается одним из наименее изученных представителей семейства кошачьих и выдерживает суровые условия окружающей среды. Красный список угрожаемых видов Международного союза охраны природы (МСОП) отнес снежных барсов к категории уязвимых (Vulnerable, VU).

В настоящее время в мире насчитывается около 4000 снежных барсов, которые встречаются в Китае, Афганистане, Бутане, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Непале, России, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане. В Китае обитает самая большая популяция, насчитывающая более 2500 снежных барсов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения