Состоялась третья сессия Совета экономического развития Монголии

CentralAsia (MNG) - Третья сессия Совета экономического развития при премьер-министре Монголии состоялась 24 марта 2025 года.

Кабинет министров планирует представить в Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии проект Закона о внесении изменений в Закон о налогах и социальном страховании Монголии, основанный на предложениях граждан и предприятий. Поправки направлены на создание благоприятной для бизнеса налоговой среды, которая является честной и справедливой, справедливой поддержкой предприятий и добросовестных налогоплательщиков, созданием рабочих мест и сокращением налоговых расходов.

С помощью поправок к законам правительство стремится создать благоприятную для бизнеса и создания рабочих мест, а также справедливую и честную налоговую среду, поддержать честных и хороших налогоплательщиков и сократить налоговые издержки. Поэтому важно рассмотреть презентации по реформированию налогового и социального страхования, а также мнения членов Совета и отразить их в проекте Закона о внесении изменений в Закон о налоге и социальном страховании, подчеркнул премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

В состав недавно созданного Совета вошли 41 представитель научных организаций, университетов, профессиональных ассоциаций, а также руководство и инвесторы ведущих компаний Монголии.

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