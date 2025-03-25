МИД Монголии организовало мероприятие, посвященное Всемирному форуму женщин-предпринимателей

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с представителями женщин-предпринимателей, которые являются лидерами, создателями богатства и инвесторами в бизнес-секторе, и обменялись мнениями о Глобальном форуме женщин-предпринимателей, который будет организован 25-26 августа под эгидой президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Глобальный саммит предпринимательства в Монголии будет организован под девизом «Inspire, Impact, Invest» и направлен на поддержку и расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей, вдохновение друг друга, изучение передового опыта и привлечение инвестиций.

Монголия работает над приглашением международных и отечественных делегатов, состоящих из представителей всех уровней развития бизнеса (стартапы, малые и средние предприятия, основатели и директора компаний ТОП-100), частных и институциональных инвесторов, заинтересованных в инвестировании в бизнес, возглавляемый женщинами, бизнес-консультантов, тренеров, экспертов по развитию бизнеса, политиков и организаций, поддерживающих гендерное равенство в бизнесе и предпринимательстве, а также корпоративных партнеров, заинтересованных в работе с бизнесом, возглавляемым женщинами.

Помимо обобщения предложений, высказанных в ходе этой встречи, и включения их в повестку дня подзаседаний, мы планируем организовать серию обучающих сессий для улучшения возможностей презентации наших компаний и проектов в рамках подготовки к конференции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения