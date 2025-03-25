экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Саудовской Аравии завершились переговоры между Россией и США, они продолжались 12 часов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде завершились спустя 12 часов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в делегациях.

Собеседники агентств уточнили, что совместное заявление опубликуют во вторник, 25 марта. Темами обсуждений на переговорах стали безопасность судоходства в Черном море и детали временного прекращения огня по энергообъектам.

МИД России позднее также подтвердил окончание переговоров.

Российскую делегацию представляли председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляли бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что экспертные группы Москвы и Вашингтона по итогам «консультаций в Эр-Рияде» не планируют подписывать никаких документов.

23 марта в Эр-Рияде встретились представители Киева и Вашингтона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com