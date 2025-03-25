В Саудовской Аравии завершились переговоры между Россией и США, они продолжались 12 часов

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CentralAsia (CA) - Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде завершились спустя 12 часов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в делегациях.

Собеседники агентств уточнили, что совместное заявление опубликуют во вторник, 25 марта. Темами обсуждений на переговорах стали безопасность судоходства в Черном море и детали временного прекращения огня по энергообъектам.

МИД России позднее также подтвердил окончание переговоров.

Российскую делегацию представляли председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляли бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что экспертные группы Москвы и Вашингтона по итогам «консультаций в Эр-Рияде» не планируют подписывать никаких документов.

23 марта в Эр-Рияде встретились представители Киева и Вашингтона.