В Саудовской Аравии завершились переговоры между Россией и США, они продолжались 12 часов

- Азия и мир, политика
- 8:34, 25 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде завершились спустя 12 часов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в делегациях.
Собеседники агентств уточнили, что совместное заявление опубликуют во вторник, 25 марта. Темами обсуждений на переговорах стали безопасность судоходства в Черном море и детали временного прекращения огня по энергообъектам.
МИД России позднее также подтвердил окончание переговоров.
Российскую делегацию представляли председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляли бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что экспертные группы Москвы и Вашингтона по итогам «консультаций в Эр-Рияде» не планируют подписывать никаких документов.
23 марта в Эр-Рияде встретились представители Киева и Вашингтона.