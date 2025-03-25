Протесты в Турции: Задержаны более 1100 человек, Эрдоган возложил ответственность за протесты на оппозицию

CentralAsia (CA) - За пять дней протестов в Стамбуле, которые начались после задержания мэра города Экрема Имамоглу, задержаны 1133 подозреваемых, 123 сотрудника полиции получили ранения. Об этом сообщает сообщает NTV со ссылкой на министра внутренних дел Али Ерликая.

В своём заявлении глава МВД напомнил, что «каждый имеет право организовывать безоружные и мирные собрания и демонстрации без предварительного разрешения», но в последние дни «отдельные круги злоупотребляют правом на проведение собраний и демонстраций, пытаются нарушить общественный порядок, подстрекают к уличным мероприятиям и нападают на полицию».

«Подобные действия направлены на нарушение спокойствия и безопасности нашего народа. В ходе демонстраций пострадали 123 сотрудника полиции. В ходе этих действий были изъяты кислота, камни, палки, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью, топоры и ножи. Продолжаются судебные разбирательства в отношении тех, кто напал на полицейских, нанёс ущерб общественной собственности и угрожал безопасности нашего народа. В незаконных действиях, имевших место в период с 19 по 23 марта, были задержаны 1133 подозреваемых. Среди задержанных были выявлены лица, имеющие связи с 12 различными террористическими организациями», – говорится в заявлении Али Ерликая.

Глава МВД призвал граждан быть осторожными и не поддаваться на провокации.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган тоже выступил с заявлением. Он отметил, что страна с интересом следит за событиями, которые произошли после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Основные руководители оппозиционной партии, включая лидера партии, к сожалению, продемонстрировали большую неосведомлённость. Вместо того чтобы ответить на обвинения в коррупции, грабеже, взяточничестве, непотизме и фаворитизме, они в течение пяти дней делали самые близорукие, низкопробные, безнравственные и незаконные заявления в нашей политической истории. Единственный человек, ответственный за наших полицейских, пострадавших в результате нападений вандалов, наших владельцев магазинов, чьи окна и рамы были разбиты, и за ущерб общественной собственности на миллиарды лир, – это главный лидер оппозиционной партии и его соратники, которые призвали выйти на улицы», – цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Президент Турции повторил призыв к оппозиционерам.

«Перестаньте нарушать покой наших граждан провокациями <...> Не играйте больше с нервами людей. Не спускайте на нашу полицию маргинальные левые организации, которые являются грабителями банков, у которых вы переняли не только лозунги, но и менталитет», – заявил Реджеп Эрдоган.

Массовые протесты в Турции начались 19 марта, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. 24 марта оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) окончательно утвердила Имамоглу кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в Турции в 2028 году. Однако не понятно пока, может ли Имамоглу баллотироваться в президенты. Если он будет признан виновным по делу, по которому арестован, он не сможет баллотироваться до следующих президентских выборов. Судебный процесс начнётся 11 апреля.