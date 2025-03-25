Трамп: Вашингтон обсуждает с Киевом управление украинскими электростанциями и возможные линии разграничения

CentralAsia (CA) - США обсуждают с Украиной возможность для американских компаний управлять украинскими электростанциями, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров, передает Reuters.

Трамп также ожидает, что США и Украина в ближайшее время подпишут сделку по полезным ископаемым. Сейчас, по его словам. Киев и Вашингтон обсуждают территориальный вопрос и возможные линии разграничения.

«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам… потому что у нас есть опыт [управления АЭС]», — сказал Трамп.

Он не уточнил, о какой именно АЭС идет речь, лишь отметив, что обсуждение касается «права собственности на крупную атомную электростанцию».

В Эр-Рияде 23 марта прошла встреча делегаций Украины и США. Украинская сторона сообщила, что переговоры были посвящены предложениям по безопасности энергетики и объектов инфраструктуры. 24 марта США и Россия провели переговоры в Саудовской Аравии.