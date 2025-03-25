Администрация Трампа готовила удары по хуситам, обсуждая их в групповом чате. В него случайно добавили главного редактора The Atlantic

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа случайно добавила главного редактора издания The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались будущие удары по йеменским хуситам. Об этом сообщил сам главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил факт переписки, отметив, что это «доказательство слаженной работы и глубокой координации между высшими должностными лицами администрации», передает Reuters.

«Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем, как к ней был случайно добавлен ваш номер», - добавил Хьюз.

Голдберг 11 марта получил от советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца приглашение в чат Signal, а спустя два дня его добавили в закрытую группу «Houthi PC small group», где высокопоставленными сотрудниками администрации президента США обсуждались вопросы, связанные с ударами по хуситам.

Журналист признался, что был знаком с Уолтцем по профессиональной деятельности, однако никогда прежде не имел возможности наблюдать переписку столь высокопоставленных лиц и не понимает, почему ему предоставили доступ к этой переписке.

В конфиденциальном канале, помимо Уолтца, находились вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и советник по внутренней безопасности Стивен Миллер. Они обсуждали детали предстоящих авиаударов по Йемену, включая точное время операций и список целей.

В ходе переписки Джей Ди Вэнс писал: «Если вы считаете, что нам следует это сделать (бомбить хуситов), давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу».

Хегсет ответил: «Я полностью разделяю ваше отвращение к нахлебничеству Европы. С их стороны это выглядит жалко. Но Майк прав, мы единственные на планете, кто может это сделать. Больше никого и близко нет».

Также в чате вице-президент США Вэнс заявил, что трудно будет объяснить американским избирателям целесообразность ударов по хуситам в Йемене, на что Хегсет ему ответил: «Трудно понять, как будет развиваться большинство важных вопросов: экономика, мир в Украине, Газа и т.д».

Глава Пентагона продолжил, что «никто не знает, кто такие хуситы», а потому Белому дому следует сосредоточиться на «провалах Байдена на Ближнем Востоке».

Сначала журналист решил, что все это розыгрыш, однако через несколько часов США действительно начали бомбить Йемен, как об этом и писали в закрытом чате.

Голдберг отметил, что многие сообщения из чата содержали настолько секретную информацию, что их публикация могла бы считаться государственной изменой. Он не оставлял там сообщений, и его присутствие, судя по всему, осталось незамеченным. Позже журналист добровольно покинул группу и направил официальные запросы всем участникам чата.

Президент Дональд Трамп выразил удивление, когда его спросили о ситуации. «Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic. На мой взгляд, это журнал, который прекращает свое существование. Я думаю, что это не очень хороший журнал», — сказал он.

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг отправку планов по атаке США на хуситов в чате в Signal, передает CNN.

«Никто не рассылал сообщения с военными планами, и это все, что я могу сказать на эту тему», — заявил Хегсет. Он назвал главного редактора журнала The Atlantic «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом».

США начали крупномасштабную операцию против йеменских хуситов 15 марта. Ее целью было заявлено восстановление судоходства в Красном море, которое затруднено из-за того, что хуситы регулярно обстреливают торговые суда и военные корабли.