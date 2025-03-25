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На западе Казахстана упал ещё один беспилотник
Предыстория: В Казахстане упал российский дрон

CentralAsia (KZ) -  Обломки беспилотника нашли в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области. За последнее время это третий дрон, обнаруженный на территории ЗКО, сообщает Orda.kz.

Первая предварительная информация о том, что в регионе упал ещё один неопознанный беспилотник, появилась вечером 24 марта. Утром 25 марта в полиции ЗКО подтвердили, что проводят проверку в связи с обнаружением дрона.

«Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата, в Жанибекском районе. Объект обнаружили в удалённой местности, вдали от населённых пунктов», - прокомментировали в полиции ЗКО.

Кому может принадлежать разбившийся дрон, не известно. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.

Жанибекский район ЗКО граничит с Волгоградской и Саратовской областями РФ.

В феврале неизвестный летательный объект нашли в Бокейординском районе ЗКО. Спустя месяц ещё один дрон обнаружили на территории Таскалинского района.

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