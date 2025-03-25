Какие дороги закрыты в Казахстане из-за непогоды

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Ограничения движения транспорта введены на трёх республиканских автодорогах, сообщает «КазАвтоЖол».

Закрыты следующие участки дорог:

Актюбинская область: автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, 3-92 км, от Кандыагаша до Эмбы.

Костанайская область: на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область: автодорога Обход Петропавловска, 4-7 км, от кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль.

В настоящее время на дорогах работают 62 единицы спецтехники и 96 человек.

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