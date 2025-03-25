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Какие дороги закрыты в Казахстане из-за непогоды
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Ограничения движения транспорта введены на трёх республиканских автодорогах, сообщает «КазАвтоЖол».

Закрыты следующие участки дорог:

  • Актюбинская область: автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, 3-92 км, от Кандыагаша до Эмбы.
  • Костанайская область: на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
  • Северо-Казахстанская область: автодорога Обход Петропавловска, 4-7 км, от кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль.

В настоящее время на дорогах работают 62 единицы спецтехники и 96 человек.

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