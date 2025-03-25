В Таджикистане месяц Рамазан продлится 29 дней, – Комитет по религии

CentralAsia (TJ) - В этом году в Таджикистане месяц Рамазан (Рамадан), скорее всего, продлится 29 дней, а 30 марта будет отмечаться праздник Иди Рамазан (Ид аль-Фитр). Об этом «Азии-Плюс» сообщили в Комитете по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов РТ.

По словам источника, Совет улемов Таджикистана в четверг, 27 марта, проведет заседание, на котором будет принято окончательное решение относительно праздника.

«Так как в этом году месяцы Раджаб и Шаабан длились 30 дней, с высокой вероятностью Рамазан будет состоять из 29 дней. Все страны региона, Саудовская Аравия и другие мусульманские государства придерживаются аналогичной позиции», – сообщили в Комитете.

В этом году Рамазан в Таджикистане начался 1 марта. Совет улемов Таджикистана принял решение о начале месяца на основании заключения Научно-исследовательского института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана.

В этом году сумма садака фитра (милостыня, которую верующие дают во время поста) составила 8 сомони, а закят – 900 сомони. Закят обязаны давать те, у кого есть лишние средства в размере не менее 36 000 сомони.

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