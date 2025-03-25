Крушение самолета под Актау: Суд Москвы разрешил выемку документов

CentralAsia (CA) - Басманный суд Москвы разрешил следствию провести выемку документов по двум адресам на юге России по делу о крушении в декабре прошлого года самолета азербайджанской компании AZAL. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает РИА Новости.

Что за документы имеются в виду и по каким адресам их будут изымать, российское издание не уточняет.

Ходатайство следствия о выемке документов было заявлено в январе 2025 года. Его поддержал прокурор. Суд проверил материалы, которыми обосновывается ходатайство, и пришел к выводу, что оно подлежит удовлетворению. Решение о выемке вступило в законную силу.

В материалах указано, что уголовное дело о крушении ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Самолёт Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился утром 25 декабря 2024 года, когда пытался зайти на аварийную посадку в аэропорту Актау. На борту находились 69 человек, 29 из них выжили.